Каменский район, Ростовская область, 29 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Ростовской области водитель сбил стадо баранов. 14 животных погибло. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бараны

ДТП случилось утром на участке автодороги Каменск-Шахтинский — хутор Волченский. Водитель, предположительно, во время движения, заметив на обочине стадо баранов, снизил скорость автомобиля. Однако животные бесконтрольно выбежали на дорогу. Водитель сбил животных. В результате ДТП 14 голов мелкого рогатого скота погибло.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.