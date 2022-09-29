Москва, , 19:38 — REGNUM Ввести ограничения на работу в России глобальных трейдеров зерна предлагает председатель правления ВТБ Андрей Костин, пишет 29 сентября «Коммерсант».

Зерно

Такое предложение Костин направил президенту России Владимиру Путину в письме, где он указывает на то, что в экспорте российского зерна ключевая роль принадлежит пяти международным трейдерам. Четыре из них — американские.

Как утверждает Костин, они формируют 25–30% закупок и около 70% поставок российского зерна на зарубежные рынки. Помимо этого, экспортерам из недружественных стран принадлежит порядка 15% портовых мощностей в Азово-Черноморском бассейне, и в итоге они извлекают дополнительную прибыль от торговли российским зерном.

Предложение Костина состоит в том, чтобы запретить организациям, принадлежащим людям, связанным с недружественными странами, покупать и перепродавать зернобобовые, масличные и продукты переработки в России, а также запреть им последующий экспорт.

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