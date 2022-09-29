Тюмень, 29 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Тюмени дорожные полицейские задержали таксиста за нарушение правил перевозки людей. Он вёз в багажнике двух пассажиров, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области Скриншот из оперативной съёмки УГИБДД по Тюменской области

Водитель автомобиля «КИА» пояснил, что пассажирам не хватило места в салоне. При проверке оказалось, что в салоне находился банкомат, который предназначался для сдачи в металлолом.

«Подошли молодые люди. Попросили подвезти. Я согласился. Сами они не поместились в салон и попросились в багажник. Я сперва отказал, потом согласился», — пояснил водитель Нурфлек.

Нарушитель за нарушение поплатился штрафом в одну тысячу рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Белгородом пьяные молодые люди угнали автомобиль такси вместе с водителем.