Подгорица, 29 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Черногории вечером 29 сентября объявило шестерых дипломатов посольства России, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата. Об этом говорится в сообщении МИД Черногории.

Шпион

«Министерство иностранных дел объявило 6 дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с их деятельностью, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениях взаимной признательности и уважения между двумя странами», — сообщает МИД.

Напомним, что несколькими часами ранее в Подгорице были проведены обыски и задержаны подозреваемые в шпионаже в пользу России. Сообщается, что подозреваются граждане Черногории, российские дипломаты, граждане России, проживающие в Черногории.