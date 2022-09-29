Кемерово, 29 сентября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в рамках десятого международного форума «Россия — спортивная держава» открыл в Кемерове парк Олимпийской славы. В новом парке уже высадили аллею сибирских кедров, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Правительство Кемеровской области Сергей Цивилёв в парке Олимпийской славы в Кемерове

«Парк Олимпийской славы — это уникальная площадка, на которой сосредоточены самые современные спортивные объекты, — рассказал Цивилёв. — На одной территории находятся два многофункциональных спортивных комплекса — ледовый дворец «Кузбасс» и «Кузбасс-Арена», где можно заниматься почти всеми олимпийскими видами спорта, Московская площадь — самая большая в нашем регионе, вместимостью до 100 тысяч человек и новая набережная Томи».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе 28 сентября стартовал международный форум «Россия — спортивная держава». Основные мероприятия запланированы в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Шерегеше и Прокопьевске.

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