Москва, 29 сентября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Законопроект, закрепляющий на уровне федерального законодательства термина «специалист по спортивной медицине», правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается определить специалиста по спортивной медицине в качестве медицинского работника, к трудовой функции которого относится оказание медицинских услуг спортсменам, в целях создания необходимых условий для противодействия допингу в спорте и борьбы с ним, а также применения спортивной, административной и уголовной ответственности к медицинским работникам, допустившим нарушения в сфере антидопингового законодательства.

Реализация федерального закона не потребует выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета, отмечают авторы.