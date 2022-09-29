Лонгйир, Норвегия, 29 сентября, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Норвежская горнодобывающая компания Store Norske, располагающаяся на архипелаге Шпицберген, планирует инвестировать более 200 миллионов норвежских крон в свою собственность в Лонгйире. Компания назвала это «глобальной модернизацией» недвижимости. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает информационное агентство High North News.

Bjørn Christian Tørrissen Административный центр Шпицбергена Лонгйир

«Развитие и управление жилой и коммерческой недвижимостью в Лонгйире и на Шпицбергене является важной частью стратегии Store Norske. В 2021 году мы расширили наш бизнес в сфере недвижимости, купив отели, коммерческие здания и дома, а сейчас мы строим кампус для народной средней школы Шпицбергена, который будет завершен в феврале. В дальнейшем основное внимание будет уделено реконструкции значительной части жилого фонда, чтобы они стали энергоэффективными и привлекательными домами для рабочих на Шпицбергене», —сказал Свейнсунг Листруп Тесен, управляющий недвижимостью Store Norske.

Норвежская угольная компания Store Norske планирует инвестировать в недвижимость более 200 миллионов норвежских крон (около 1 млрд 70 млн рублей — прим. ИА REGNUM). Сегодня компания владеет около 500 домами на Шпицбергене, что составляет около 40 процентов жилого фонда. Портфель недвижимости состоит из нового и старого фонда, где дома 50-х, 60-х и 70-х годов теперь будут обновлены до современного энергетического стандарта.

«Это большая и ответственная задача. Store Norske работает исходя из того, что проект рассчитан на десять лет и обойдется в несколько сотен миллионов норвежских крон. Цель состоит в том, чтобы адаптировать дома к требованиям низкого воздействия на окружающую среду и в то же время повысить качество и привлекательность жилья. Климат на Шпицбергене сильно меняется, и поэтому адаптация к климату занимает центральное место в проекте», — добавил Тесен.

РанееИА REGNUM сообщало, что для модернизации коммунальной инфраструктуры двух посёлков на Шпицбергене — Пирамиды и Баренцбурга, по предварительным оценкам, потребуется около 1,5 млрд рублей.

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