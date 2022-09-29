Москва, , 19:22 — REGNUM Законопроект о принудительных работах осужденных у индивидуальных предпринимателей (ИП) правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Законопроект разработан в целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам не только в организациях любой организационно-правовой формы, но и у индивидуальных предпринимателей, отмечают в правительстве.

Инициатива также исключает действующие положения Уголовно-исполнительного кодекса РФ, регламентирующие следование под конвоем к месту отбывания наказания указанной категории осужденных.

Сейчас при исполнении наказания в виде принудительных работ имеется возможность трудоустройства осужденных только в организациях.

Однако по информации ФСИН России, осужденные к принудительным работам могут быть также трудоустроены у индивидуальных предпринимателей, от которых поступают предложения об их трудоустройстве на должностях разнорабочих, грузчиков, дворников и подсобных рабочих, а также при наличии специальных навыков или образования — на должностях парикмахеров, швей, водителей, поваров, слесарей, маляров, сварщиков, каменщиков, плотников, менеджеров, кладовщиков, отмечают в правительстве.