Ростов-на-Дону, , 19:22 — REGNUM Губернатор ростовской области Василий Голубев возглавил рабочую группу, которая занимается рассмотрением вопросов, касающихся частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 29 сентября.

Василий Голубев Donland.ru

Рабочая группа, в состав которой вошли заместители донского губернатора, военный комиссар Ростовской области, руководители ведомств и представители Общероссийского народного фронта, уже приступила к работе по рассмотрению обращений.

Напомним, что на Дону выявлены случаи ошибочной мобилизации. Неправомерно мобилизованные мужчины вернутся домой.

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