Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Губернатор ростовской области Василий Голубев возглавил рабочую группу, которая занимается рассмотрением вопросов, касающихся частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 29 сентября.

Donland.ru Василий Голубев

Рабочая группа, в состав которой вошли заместители донского губернатора, военный комиссар Ростовской области, руководители ведомств и представители Общероссийского народного фронта, уже приступила к работе по рассмотрению обращений.

Напомним, что на Дону выявлены случаи ошибочной мобилизации. Неправомерно мобилизованные мужчины вернутся домой.