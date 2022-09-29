Мадрид, 29 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Встреча на уровне глав государств и правительств Греции, Испании, Италии, Кипра, Мальты, Португалии, Словении, Франции и Хорватии с участием лидера Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля, запланированная на 30 сентября в испанском городе Аликанте, отложена. Об этом сообщает пресс-служба испанского правительства.

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Ранее, 25 сентября, у премьер-министра Испании Педро Санчеса был диагностирован COVID-19.

Утром 29 сентября Санчес сделал новый тест на COVID-19, и результат «остаётся положительным».

«Учитывая это обстоятельство и в качестве меры предосторожности было принято решение отложить проведение саммита MED-9, который должен был состояться завтра в Аликанте», — говорится в сообщении пресс-службы.

О новой дате проведения мероприятия будет сообщено позднее.