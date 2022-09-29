Подгорица, , 19:15 — REGNUM По предварительным данным, общий объем внешней торговли Черногории за первые восемь месяцев текущего года составил 2,76 млрд евро, сообщило управление статистики Черногории (МОНСТАТ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по их словам, это на 48,2% больше.

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Экспортировано товаров на 470,2 млн евро, а импортировано на 2,29 млрд евро.

«По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт был выше на 76,6%, а импорт на 43,5%. Охват импорта экспортом составил 20,5% и выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда он был 16,5», — говорится в сообщении.