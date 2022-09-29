Бишкек, 29 сентября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. В обозримом будущем страны Туркестанского региона могут не рассчитывать на какие-либо серьёзные инвестиции из США и Евросоюза. Об этом заявил эксперт по международным отношениям из Киргизии Байкадам Курамаев, передаёт «Ритм Евразии».

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По его словам, поэтому им придётся сосредоточиться на совместном развитии национальных экономик в рамках существующих интеграционных объединений.

«А в идеале — выработать консолидированную позицию против экстерриториального санкционного курса коллективного Запада», — добавил аналитик.

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В качестве примера эксперт привёл Киргизию, которая из всех внешних вливаний в экономику фактически будет получать только кредиты и небольшое количество грантов от Всемирного банка и Международного валютного фонда.

«Сейчас многое делается, чтобы не зависеть от займов, которые нам зачастую навязывают международные финансовые институты, так как эффективность большинства из них, как показал 30-летний опыт, практически нулевая. Нам нужно развивать страну за счет внутреннего потенциала, внутренних инвесторов и тех, кто имеет реальный интерес к нашей экономике, прежде всего, партнеров по интеграционным объединениям, таким как ЕАЭС», — подчеркнул он.

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Байкадам Курамаев отметил, что власти и большинство экспертов осознают, что вступление Киргизии в Евразийский экономический союз было верным решением, поскольку оно экономически выгодно для страны.

В то же время большое количество финансируемых Западом неправительственных организаций всё активнее агитируют за выход Киргизии из ЕАЭС даже вопреки интересам республики.

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По мнению эксперта, пересматривать вопрос участия Киргизии в ЕАЭС нужно, но исключительно в сторону углубления сотрудничества в рамках организации.

«На протяжении всех 30 лет независимости нашей республики Россия оказывала киргизской стороне помощь, которая сильно влияла на стабильность нашей экономики. Поэтому сейчас взять и на популистской волне поставить вопрос об участии в данном интеграционном объединении, я думаю, будет неправильно, учитывая, что Российская Федерация является нашим ключевым стратегическим партнером», — напомнил он.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что американские власти и подконтрольные им фонды и другие организации предоставляют киргизским СМИ и НПО многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе и в Организации Договора о коллективной безопасности.