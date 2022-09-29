Челябинск, 29 сентября, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Заксобрании Челябинской области к работе приступили два новых депутата, которые пришли на смену ранее выбывшим. Светлана Черепухина и Алексей Коваленко получили удостоверения 29 сентября на 28-м заседании регионального законодательного органа.

ИА REGNUM Челябинск

Ректор Челябинского государственного агроинженерного университета Черепухина была избрана 11 сентября по Троицкому одномандатному округу № 25. Она представляет «Единую Россию».

А 9 сентября по партийному списку ЕР депутатом стал Коваленко. Такое решение принял облизбирком. Занятый им мандат был свободен после ухода Андрея Ерёмина.

Как сообщало ИА REGNUM, полномочия депутатов Заксобрания региона седьмого созыва закончатся в 2020 году.