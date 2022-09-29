Москва, 29 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Законопроект о запрете списания долгов из пенсий детей-инвалидов и недееспособных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Социальные пенсии по инвалидности, назначенные детям-инвалидам, а также инвалидам, признанным в установленном законодательством Российской Федерации порядке недееспособными, предлагается защитить от взыскания.

Также иммунитет предлагается распространить на выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца.

Зачастую эти средства начисляются на банковские счета родителей и опекунов, указали в правительстве.

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