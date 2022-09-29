Семь человек ошибочно мобилизовали на Кубани
Краснодар, 29 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае выявлены случаи ошибочной мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале 29 сентября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Иван Шилов ИА REGNUM
Частичная мобилизация
«Совместно с краевым военкоматом проверяем жалобы, связанные с частичной мобилизацией. Семь жителей Кубани уже вернули домой», — уточнил губернатор Краснодарского края.
ИА REGNUM напоминает, что в Краснодаре начали работать телефоны рабочей группы по вопросам проведения частичной мобилизации.