Краснодар, 29 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. В Краснодарском крае выявлены случаи ошибочной мобилизации. Об этом в своём телеграм-канале 29 сентября сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Совместно с краевым военкоматом проверяем жалобы, связанные с частичной мобилизацией. Семь жителей Кубани уже вернули домой», — уточнил губернатор Краснодарского края.

ИА REGNUM напоминает, что в Краснодаре начали работать телефоны рабочей группы по вопросам проведения частичной мобилизации.