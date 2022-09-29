Подгорица, 29 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В столице Черногории Подгорице 29 сентября агентство национальной безопасности страны и специальная прокуратура провела ряд обысков во время операции по поимке подозреваемых в создании ОПГ и шпионаже в пользу России.

Шпион

Как сообщает RTCG, среди подозреваемых есть два гражданина Черногории, шесть сотрудников посольства РФ в Подгорице и около 30 граждан России, проживающих в Черногории и имеющих временный вид на жительство.

Премьер-министр страны Дритан Абазович сообщил, что несколько человек задержаны, но их данные не разглашаются.