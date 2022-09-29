Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. В Ростовской области выявили случаи ошибочной мобилизации. Все ребята с проблемами по здоровью отправлены домой. Об этом 29 сентября в своём телеграм-канале сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Отрабатывается каждый сигнал о неправомерной мобилизации. Есть первые возвращенные — такие решения уже приняты по ряду резонансных случаев, ребята с проблемами по здоровью отправлены домой. Работа остается на контроле», — написал глава региона.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области случаи ошибочной мобилизации и другие возникающие вопросы рассматривает рабочая группа, решение о создании которой было принято 28 сентября.