Астана, 29 сентября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Астане и руководству страны нужно постоянно напоминать, что нынешний Казахстан — это наследие Советского Союза. Об этом 29 сентября в интервью ИА REGNUM заявил эксперт по делам СНГ Аслан Рубаев.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

Политолог напомнил, что «Казахстан — это наследие СССР. Без Советского Союза территорию нынешнего Казахстана населяли бы варвары, без письменности, без знаний иностранных языков, незнакомые с современными технологиями».

«Казахстан точно так же, как и соседние страны, — это продукт советской цивилизации. И то, чем они сегодня пользуются — вся инфраструктура, — это тоже наследие СССР, весь нынешний Казахстан строили советские люди. Казахстану нужно об этом постоянно напоминать. Сам Казахстан не сделал абсолютно ничего ни для себя, ни для мира. И этот ноль сегодня хочет о себе громко заявлять», — высказался эксперт.

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По мнению Рубаева, Казахстан всегда хотел «торговать своим мнением, ресурсами, положением. Только торговать и торговаться. Желание постоянно продавать и продаваться подороже — играет с Казахстаном злую шутку».

«Прежние элиты вывели свои активы на Запад и тем самым стали уязвимы и зависимы от их внешней политики. Сейчас США, Великобритания и страны ЕС активно эксплуатируют этот рычаг давления на Россию. А Казахстан в своих схемах продажи себя окончательно запутал», — резюмировал собеседник.

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