29 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление НАТО о том, что альянс решительно ответит на атаку против её критической инфраструктуры.

Светлана Рыбина, , 18:59 — REGNUM Заявление Североатлантического альянса о том, что за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте»,

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое послание возникло после того, как на дне Балтийского моря кое-кто устроил диверсии на ветках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Таким образом, кто бы ни совершил это, все должны знать, что никакой реакции на преступление быть не может, потому что страны НАТО воспримут такие телодвижения в качестве атаки на критическую инфраструктуру.

Иначе данное заявление воспринять затруднительно. Ведь если альянс считает критической инфраструктурой эти злополучные трубопроводы, то удар по ним уже был совершён, значит, ответ должен был бы уже последовать. С другой стороны, если выяснится, что сами страны НАТО причастны к подрыву газопроводов, то в отношении таковых могут быть применены решительные меры, к примеру, со стороны России. Поэтому альянс заранее предупреждает нас от попыток восстановить справедливость.

«Сейчас натовцам главное — в ходе любых следственных действий не выйти на самих себя», — написал Иван К.

Многие пользователи считают неадекватными подобные заявления со стороны Североатлантического альянса.

«Кому они сдались вообще? Такое ощущение, что они отвечают на выдуманные угрозы, как их лидер Байден, который жмёт руку выдуманным персонажам», — отметил Никита В.

«Т. е. они правда пытаются выкрутить всё таким образом, чтобы выставить Россию виноватой во взрывах на газопроводах?» — удивляется Мария З.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что все прекрасно знают, кто устроил подрыв газопроводов, поэтому правда неминуемо вылезет наверх, к чему НАТО готовится заранее.

«Если перевести с языка НАТО, то он сказал следующее: «Мы можем взрывать ваши трубы, а вы только попробуйте в ответ тронуть нашу инфраструктуру — получите жёсткий ответ». Классическое лицемерие легализованного террориста из блока НАТО. Если и на этот раз страны ООН, в частности страны ЕС, не введут санкции против Англии и США, то выходит, что вся планета в заложниках у этих двух стран. А значит, они делают и будут делать всё, что захотят», — считает Радион Д.

Часть людей полагает, что Америка до сих пор мнит себя гегемоном, поэтому использует НАТО как таран против всех несогласных с политикой Штатов.

«Они совершили теракт, но теперь угрожают ответить на возможный ответ на свой же теракт? Ха-ха! Адекватность напрочь отсутствует», — заметил Vazuns T.

«Вот конченные. Они будут заниматься международным терроризмом, а мы должны сидеть и помалкивать? Совсем башню снесло на фоне русофобии?» — спрашивает Татьяна Т.

Нашлись и те, кто считает, что какой-никакой ответ всё-таки должен поступить со стороны России, которая лишилась своих газопроводов, приносивших ей баснословную прибыль.

«А мне всё же интересно, ответит ли Россия на эту диверсию? Мне кажется, что давно пора наказать США. А то отсиживаются за океаном и думают, что ответочка не прилетит. Она обязана прилететь», — поделилась своим мнением Кристина Ф.

Напомним, 29 сентября на сайте Североатлантического альянса была опубликована информация, согласно которой за любой атакой на критическую инфраструктуру стран НАТО последует решительный ответ.