Киев, 29 сентября 2022, 19:02 — REGNUM Главнокомандующий войсками киевского режима Валерий Залужный заслужил похвалу от командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала ВС США Кристофера Каволи.
Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Залужного в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе телефонной беседы «получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке».
Кроме того, Залужный сообщил, что изложил командующему силами НАТО в Европе потребности ВСУ в вооружениях, а также поделился «видением генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России».
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