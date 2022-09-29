Киев, 29 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Главнокомандующий войсками киевского режима Валерий Залужный заслужил похвалу от командующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерала ВС США Кристофера Каволи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Залужного в своем Telegram-канале.

По его словам, в ходе телефонной беседы «получил одобрительную оценку и заверения в дальнейшей поддержке».

Кроме того, Залужный сообщил, что изложил командующему силами НАТО в Европе потребности ВСУ в вооружениях, а также поделился «видением генерального штаба ВСУ по реагированию на мобилизацию в России».