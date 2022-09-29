Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Пентагон в начале проведения Россией спецоперации на территории б. УССР информировал ВСУ о расположении военной техники и о приближении российских ракет, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер, пишет Defense News.

Воздух Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что эти сигналы тревоги наводили панику на ВСУ, и те не могли воевать, так что пришлось сменить тактику.

Что касается российской военной техники, Пентагон уведомлял бандеровцев о месте её расположения, «не давая советов о вариантах решений» — передавались только данные разведки.

Напомним, российское руководство не раз заявляло, что России приходится сейчас, в условиях спецоперации, иметь дело с НАТО.

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