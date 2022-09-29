Ярославль, 29 сентября, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области направит 33 миллиона на закупку всего необходимого для мобилизованных граждан. Об этом рассказал губернатор Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия

«Мобилизованные от Ярославской области будут обеспечены всем необходимым. Выделили из резервного фонда правительства 15 миллионов рублей на экипировку и обмундирование. Еще столько же — на транспорт, чтобы доставлять призванных к местам сбора. На закупку лекарств для аптечек направим ещё три миллиона», — рассказал Михаил Евраев.

Помощь от простых жителей и бизнесменов будут принимать в региональном штабе поддержки военнослужащих и их семей, который организуют волонтёры #МЫВМЕСТЕ, о чём ранее уже сообщал ИА REGNUM.