Новокузнецк, Кемеровская область, , 18:46 — REGNUM Жители Новокузнецка начали собирать гуманитарную помощь для попавших под частичную мобилизацию. Об этом сообщил муниципальный телеграм-канал.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что пункты приёма необходимых вещей и медикаментов расположены во всех районах города.

Отметим, что 29 сентября в Новокузнецке проводили группу резервистов, призванных в ряды вооружённых сил.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства Кузбасса, власти сопровождают всех призванных в рамках частичной мобилизации кузбассовцев. Также для военнослужащих организовано горячее питание на пути к месту учёбы, предоставлены сухие пайки, ведётся контроль условий размещения в центрах подготовки.

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