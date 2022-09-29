Рига, 29 сентября, 2022, 18:45 — ИА Регнум.

stevepb Экономия

Высокий уровень инфляции, снижение покупательной способности и приближение отопительного сезона заставили жителей прибалтийских государств серьезнее обдумывать свои расходы и отказываться от некоторых покупок.

Об этом говорится в исследование покупательских предпочтений жителей региона, проведенном крупнейшим коммерческим банком Прибалтики — филиалом шведского Swedbank.

Согласно статистике, с началом осени заметно сократились расходы жителей на кафе, рестораны и гостиницы. В то же время, несмотря на снижение расходов, на товарах первой необходимости жители еще не экономят.

Ситуация, тем не менее, меняется прямо на глазах, отмечают авторы исследования. Приближение отопительного сезона, рост процентной ставки Euribor и высокая инфляция могут отрицательно сказаться на расходах и в пока еще стабильных секторах.

Проведенный опрос показал, что почти половина респондентов изменила свои привычки. Люди чаще покупают товары со скидками, выбирают товары более дешевых брендов, отказываются от ненужных покупок, говорится в исследовании.