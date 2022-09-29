Элиста, , 18:44 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков 29 сентября почтил память солдат Великой Отечественной войны. Живые цветы легли к подножию мемориала в посёлке Хулхута, где покоятся останки защитников Отечества.

Цветы легли к подножию мемориала в посёлке Хулхута телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Под Хулхутой 80 лет назад был сформирован третий состав 28-й армии, бойцы которого дошли от калмыцких степей до Берлина, освободив юг России, территорию б. УССР, в том числе Херсон и Николаев.

«Сложилось так, что наши воины снова бьются против зарождения нацизма на тех же территориях. Уже наше поколение доказывает, что достойно своих предков, обеспечивая безопасность и мир в стране. Чтобы и будущие потомки могли гордиться нами», — написал Хасиков в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщала, что несколько дней назад в калмыцком посёлке Хулхута перезахоронили останки бойцов Красной армии.