София, 29 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Тяжёлые виды вооружений Болгария не станет пока поставлять Киеву, передаёт 29 сентября «Болгарское национальное телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Об этом заявил болгарский министр обороны Димитар Стоянов, пояснив, что киевский посол просит у Софии «тяжёлое вооружение».

Димитар Стоянов «Ответ мой был ясен: есть решение парламента об оказании военно-технической помощи, но не о предоставлении оружия».

Чиновник добавил, что такое оружие Киеву поставлено не будет, пока он — министр.