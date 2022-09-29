Форт-Майерс, США, 29 сентября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В результате урагана «Иэн» на улицах городов штата Флориды стали появляться акулы, сообщает 29 сентября портал NDTV.

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Об этом 29 сентября сообщили местные жители в соцсетях. В частности, один из жителей города Форт-Майерс опубликовал видеозапись с акулой, заплывшей на затопленные улицы города и плавающей среди сметаемых волнами автомобилей.

При этом власти штата опубликовали предупреждение, что ураган может привести к встречам людей с дикими животными.

По мнению Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (FWC), местные жители могут столкнуться с аллигаторами, змеями и медведями.

Напомним, 28 сентября на Флориду обрушился ураган самой высшей, пятой категории. На данный момент известно, что из-за него без электроэнергии уже остались более двух миллионов местных жителей.