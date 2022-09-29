Рига, , 18:41 — REGNUM

Сейм Латвии Saeima

В четверг, 29 сентября, в Латвии проходит предварительное голосование на выборах 14-го состава национального парламента, сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По всей республике открыты 66 избирательных участков. На них можно проголосовать с 9 до 12 часов по местному времени. В пятницу, 30 сентября, в последний день предварительного голосования, проголосовать можно с 10 до 16 часов.

По данным ЦИК, в понедельник, 26 сентября, в первый день досрочного голосования этой возможностью воспользовались 11 316 избирателей, или 0,73% от их общего числа.

На участках для предварительного голосования свой голос могут отдать избиратели, которые по различным причинам не смогут голосовать в основной день выборов 1 октября 2022 года. В каждом самоуправлении имеется как минимум один такой участок. Список избирательных участков опубликован на сайте Центризбиркома.

1 октября избирательные участки в Латвии и за рубежом будут открыты для голосования с 7 до 20 часов по местному времени. Проголосовать можно будет на любом участке.

В выборах участвуют 19 кандидатских списков, и на 100 мест в парламенте претендуют 1829 кандидатов.