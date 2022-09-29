Кемерово, 29 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Власти Кемеровской области сопровождают всех призванных в рамках частичной мобилизации кузбассовцев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Правительство Кемеровской области Мобилизованные кузбассовцы

Отмечается, что для военнослужащих организовано горячее питание на пути к месту учёбы, предоставлены сухие пайки, ведётся контроль условий размещения в центрах подготовки.

«В ближайшее время глава региона Сергей Цивилёв посетит центр обучения и проверит ход военной подготовки и снабжения бойцов Кузбасса», — подчеркнули в областной администрации.

По официальным данным, в регионе будет организована работа по индивидуальному сопровождению семей мобилизованных, за каждой семьей военнослужащего закрепят отдельного соцработника. Кроме того, помощь бойцам и их семьям окажут предприятия региона.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что из Кузбасса в учебные центры отправилась третья группа мобилизованных.