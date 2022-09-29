София, 29 сентября, 2022, 18:35 — ИА Регнум. Болгария избрана членом Совета управления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом 29 сентября сообщает Болгарское национальное радио.

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София будет участвовать в заседаниях и голосовать по основным внутренним и внешним вопросам структуры до 2024 года. После истечения этого срока соответствующий мандат Софии будет передан Праге.

Как утверждают в МИД Болгарии, в ходе своей каденции болгарские представители в МАГАТЭ будут лоббировать интересы развития атомной энергетики в Восточной и Юго-восточной Европе.