РКК открыл сбор средств для семей погибших и пострадавших в школе №88
Москва, 29 сентября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России — начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в школе №88 города Ижевска, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк. Онлайн», банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение «ВТБ Онлайн» или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается.
Напомним, новости о стрельбе в школе №88 Ижевска появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах. Позже информацию подтвердили в МВД. По последним данным, число погибших при стрельбе в школе выросло до 17 человек, среди них 11 детей. По сообщениям СМИ, стрельба началась во время урока — неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. В Следственном комитете утверждают, что нападавший — 34-летний Артем Казанцев, уроженец Ижевска и выпускник школы №88.
Он добавил, что меры поддержки Российский Красный Крест будет осуществлять в координации с общественниками и социальными службами. В состав комиссии войдут также представители Общественной палаты Удмуртии, ОНФ, волонтерских организаций.
Пожертвование можно сделать по ссылке https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/L7W2pmKR или перевести платеж на расчетный счет.