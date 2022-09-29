Москва, 29 сентября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) — старейшая гуманитарная организация России — начал централизованный сбор средств для оказания адресной помощи пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в школе №88 города Ижевска, сообщил председатель РКК Павел Савчук. Перечислить денежные средства для пострадавших можно через приложение «Сбербанк. Онлайн», банкоматы, терминалы, офисы банка, приложение «ВТБ Онлайн» или сайт redcross.ru. Комиссия за перевод не взимается.

РКК Российский Красный Крест

Напомним, новости о стрельбе в школе №88 Ижевска появились утром в понедельник в российских телеграм-каналах. Позже информацию подтвердили в МВД. По последним данным, число погибших при стрельбе в школе выросло до 17 человек, среди них 11 детей. По сообщениям СМИ, стрельба началась во время урока — неизвестный мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу. В Следственном комитете утверждают, что нападавший — 34-летний Артем Казанцев, уроженец Ижевска и выпускник школы №88.

«Российский Красный Крест выражает глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в ужасной трагедии, которая произошла вчера утром в Ижевске, и готов оказать всю возможную поддержку. Для этого у нас есть большой опыт. Мы запускаем национальный сбор средств для помощи пострадавшим и семьям погибших, и основными направлениями помощи станут адресная помощь, материальная и психосоциальная поддержка в долгосрочном периоде», — сказал председатель РКК Павел Савчук .

Он добавил, что меры поддержки Российский Красный Крест будет осуществлять в координации с общественниками и социальными службами. В состав комиссии войдут также представители Общественной палаты Удмуртии, ОНФ, волонтерских организаций.

«Важно, чтобы виды поддержки не дублировались, а дополняли друг друга», — пояснил Павел Савчук.

«Мы не можем не поддержать запрос людей на личное участие в помощи. Сегодня региональные органы власти организовали систему поддержки людей, Главой Удмуртии приняты решения по выплатам и помощи с похоронами. Работают психологи и медицинские специалисты. Но, как известно, помощи много не бывает. Поэтому создание рабочей группы и открытие счета в рамках деятельности Российского Красного Креста — это важная инициатива», — отметила председатель Общественной палаты Удмуртской Республики Светлана Малышева .

Пожертвование можно сделать по ссылке https://securepayments.sberbank.ru/shortlink/L7W2pmKR или перевести платеж на расчетный счет.