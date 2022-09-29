В Архангельске увековечили память о погибшем в ходе СВО бойце
Архангельск, 29 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Архангельске открыли мурал с изображением погибшего в ходе спецоперации бойца Николая Солодуна, сообщает городская администрация.
Николай Солодун с 2015 года проходил военную службу по контракту в отряде специального назначения «Ратник». Большую часть службы — в должности стрелка-пулеметчика, а в 2021 году был назначен командиром штурмового отделения. 9 марта 2022 года Солодун в составе группы оборонял мост. В ходе боя он действовал мужественно и до конца выполнил поставленную задачу, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью. Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область досрочно справилась с первым этапом мобилизации.