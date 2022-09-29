Архангельск, 29 сентября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Архангельске открыли мурал с изображением погибшего в ходе спецоперации бойца Николая Солодуна, сообщает городская администрация.

Пресс-служба администрации Архангельска В Архангельске создали мурал с изображением погибшего бойца СВО

Николай Солодун с 2015 года проходил военную службу по контракту в отряде специального назначения «Ратник». Большую часть службы — в должности стрелка-пулеметчика, а в 2021 году был назначен командиром штурмового отделения. 9 марта 2022 года Солодун в составе группы оборонял мост. В ходе боя он действовал мужественно и до конца выполнил поставленную задачу, получив множественные ранения, несовместимые с жизнью. Указом президента России он посмертно награжден орденом Мужества.

«Все мы слышали от школьных учителей фразу: «Когда историю забывают, она повторяется». Наш народ не забыл страшные последствия фашистского режима. Поэтому и сегодня российские военные стали щитом от распространения нацизма ХХI века. Младший сержант Николай Николаевич Солодун показал пример отваги и патриотизма. Он защищал не только население Донбасса, но и мирную жизнь каждого из нас», — заявил на открытии мурала глава Архангельска Дмитрий Морев .

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область досрочно справилась с первым этапом мобилизации.