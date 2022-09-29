29 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 19:19 — REGNUM Заявление главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого о том, что киевские боевики сбросили беспилотник на Запорожскую атомную электростанцию, что привело к аварийной ситуации, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Балицкий заверил, что беспилотник упал не на реактор, с жизненно важными компонентами станции всё в порядке. Но тем не менее рухнувший вражеский дрон привёл к пожару и задымлению на вспомогательной инфраструктуре, с которыми борются пожарные. Кроме того, даже произошло короткое замыкание на линии, но ничего серьёзного. Нацистская атака не привела к серьёзным последствиям для функционирования Запорожской АЭС. «Вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы» — утверждает Балицкий,

«Каждый раз читаю эти новости с замиранием сердца. Ну сколько можно уже бомбить по атомной электростанции? Европа, может, хоть на это как-то повлияет? Или она уже готова самоубиться ради интересов США? Мы-то нет, мы ещё жить хотим!» — написала Юлия М.

Многие пользователи не понимают, какими имбецилами нужно быть, что стрелять по атомному объекту. Граждане уверены, что ВСУ совсем потеряли голову, ведь они готовы угробить себя и всю Европу, устроив взрыв на Запорожской АЭС.

«Киевские нацики вообще не понимают всей серьёзности ситуации, когда обстрелы ведут около ЗАЭС? Если бахнет, то в первую очередь по ним. А ещё Европе достанется. И всё ради чего? Что решают эти обстрелы? Кого они ими пытаются запугать?» — задаётся вопросами Никита М.

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты чувствуют свою безнаказанность, поэтому они и позволяют себе совершать такие преступления. Граждане считают, что на каждый упавший снаряд на освобождённой территории должен следовать пятикратный ответ с российской стороны.

«Значит, надо сегодня же в ответ сбросить на бандеровцев в пять раз больше взрывоопасных ништяков», — считает Сергей Г.

«Давно уже пора признать киевский режим нацистским и террористическим государством, с последующими решениями по его ликвидации. Чего тянем-то?» — спрашивает Андрей Р.

Часть людей полагает, что главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский окончательно потерял связь с реальность, раз готов играть в радиоактивную рулетку.

Последствия ядерной катастрофы Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР

«Кровожадный и безродный наркот Зеленский ещё ядерный статус хотел получить. Такому доверь ядерный чемоданчик — он просто в накротическом угаре кнопку нажмёт, просто ради прикола», — поделился своим мнением Батыр Ш.

Нашлись и те, кто уверены, что обстрелы Запорожской АЭС, не имеющие никакого смысла с военной точки зрения, свидетельствуют о полном истощении ВСУ, которые не способны показать существенные успехи, поэтому имитируют активную деятельность, обстреливая мирных жителей и подвергая весь мир опасности ядерной катастрофы.

«На последнем издыхании они, бьют всё, что можно и не можно! Чувствуют безвыходную ситуацию. Хотят напоследок поднагадить», — пишет Ася Ч.

Напомним, 29 сентября глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире Первого канала о том, что киевские боевики сбросили беспилотник на Запорожскую атомную электростанцию, что привело к аварийной ситуации.

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