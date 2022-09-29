Салехард, , 18:38 — REGNUM Россия на сегодня представляет собой консервативную нацию, к которой тянутся люди, целые народы, которых не устраивает европейский либерализм. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор фонда «Региональная политика», политолог Евгений Забродин, отвечая на вопрос об исторических целях России на территории бывшей УССР.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если рассматривать с исторической точки зрения, ныне мы готовы стать альтернативной цивилизацией глобальному либерализму. Мы меняем мир, хотя в целом наш тезис положенный на их антитезис даст в в итоге синтез, согласно диалектике Гегеля. Но это в будущем. Мы на сегодня представляем собой консервативную нацию, к которой тянутся люди, целые народы, которых не устраивает европейский либерализм.

Ещё один момент. Россия вновь возвращается на сцену глобального противостояния Западу. И мы всегда останемся отдельной собственной цивилизацией, не такой многолюдной, как Китай, но самоценной. И это нужно понимать каждому из нас.

Если рассматривать с индивидуальной точки зрения, то я надеюсь, что люди, проживающие на освобождённых территориях бывшей УССР, получат мир. И в смысле мирного неба над головой, и мир и спокойствие в душах и сердцах. Они практически 20 лет были притесняемы чуждой им идеологией и образом жизни. Сейчас они возвращаются домой, путём страданий, к сожалению», — ответил на вопрос политолог Евгений Забродин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония подписания соглашений о вхождении в состав России новых субъектов на основании итогов референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях состоится 30 сентября 2022 года.