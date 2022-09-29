Салехард, 29 сентября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Россия на сегодня представляет собой консервативную нацию, к которой тянутся люди, целые народы, которых не устраивает европейский либерализм. Таким мнением поделился с корреспондентом ИА REGNUM член Общественной палаты РФ, директор фонда «Региональная политика» политолог Евгений Забродин, отвечая на вопрос об исторических целях России на территории бывшей УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Если рассматривать с исторической точки зрения, ныне мы готовы стать альтернативной цивилизацией глобальному либерализму. Мы меняем мир, хотя в целом наш тезис, положенный на их антитезис, даст в итоге синтез, согласно диалектике Гегеля. Но это в будущем. Мы на сегодня представляем собой консервативную нацию, к которой тянутся люди, целые народы, которых не устраивает европейский либерализм.

Ещё один момент. Россия вновь возвращается на сцену глобального противостояния Западу. И мы всегда останемся отдельной собственной цивилизацией, не такой многолюдной, как Китай, но самоценной. И это нужно понимать каждому из нас.

Если рассматривать с индивидуальной точки зрения, то я надеюсь, что люди, проживающие на освобождённых территориях бывшей УССР, получат мир. И в смысле мирного неба над головой, и мир и спокойствие в душах и сердцах. Они практически 20 лет были притесняемы чуждой им идеологией и образом жизни. Сейчас они возвращаются домой, путём страданий, к сожалению», — ответил на вопрос политолог Евгений Забродин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, церемония подписания соглашений о вхождении в состав России новых субъектов на основании итогов референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях состоится 30 сентября 2022 года.