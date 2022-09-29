Кемерово, 29 сентября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В Кемерове у мемориального комплекса Героям-сибирякам 29 сентября прошло построение третьей группы мобилизованных. Они отправляются в учебные центры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Кемеровской области Мобилизованные кузбассовцы

«Мы уверены, что Победа будет за нами, потому что мы все вместе едины — весь наш народ, наша армия, — сказал в своём напутственном слове губернатор региона Сергей Цивилёв. — В этот непростой период, когда многие страны объединились против нас, нам надо выстоять и победить. Также, как победили наши деды и прадеды. Возвращайтесь как можно быстрее домой, живыми и здоровыми, с Победой».

Напомним, что по решению губернатора Сергея Цивилёва в региональный закон о поддержке участников спецоперации внесены изменения — всем мобилизованным с 21 сентября кузбассовцам выплатят по 200 тысяч рублей. Такую же сумму получат те, кто заключил контракт, начиная с 16 сентября.

Кроме того, при региональном мобилизационном штабе создана служба интенданта, которая будет отвечать за обеспечение кузбасских военнослужащих — каждому соберут индивидуальный комплект: утеплённые сапоги на шнурках, пять пар утеплённых носков, утеплённая тельняшка, балаклава, вязаная шапка, перчатки, спальник, плащ и аптечка.