Брюссель, , 18:31 — REGNUM Потолок цен на российский и другой газ следует ввести странам ЕС, заявила 29 сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Reuters.

Борель. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Она заявила, что «нужно установить верхнюю границу цен для всего импорта российского газа на уровне, который по-прежнему будет привлекательным» покупки европейцами этого газа.

Российский газ нужно ограничить в цене, заявляет чиновник, если он идёт на функционирование электростанций.

Она добавила, что Брюссель будет пытаться снизить цены путём переговоров с «надёжными поставщиками трубопроводного газа», но если это не поможет, возможно «введение потолка цен».

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