Брюссель, 29 сентября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Потолок цен на российский и другой газ следует ввести странам ЕС, заявила 29 сентября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борель. Евросоюз

Она заявила, что «нужно установить верхнюю границу цен для всего импорта российского газа на уровне, который по-прежнему будет привлекательным» покупки европейцами этого газа.

Российский газ нужно ограничить в цене, заявляет чиновник, если он идёт на функционирование электростанций.

Она добавила, что Брюссель будет пытаться снизить цены путём переговоров с «надёжными поставщиками трубопроводного газа», но если это не поможет, возможно «введение потолка цен».