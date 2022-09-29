Бузулук, Оренбургская область, , 18:25 — REGNUM Из Бузулука Оренбургской области 29 сентября на боевое слаживание отправлен третий эшелон мобилизованных резервистов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Частичная мобилизация в Бузулуке администрация Бузулука

Пунктом сбора стал дом культуры «Машиностроитель». В церемонии отправки резервистов приняли участие глава муниципалитета Владимир Песков и глава Бузулукского района Николай Бантюков, а также представитель духовенства Бузулукской епархии. Священнослужитель прочитал молитву, окропил перед отправкой святой водой и дал каждому бойцу походный молитвослов. Со словами напутствия обратился и имам Бузулукской мечети Дамир-хазрат Сафаргалиев. Военный комиссар бузулукского военкомата Вячеслав Семкин провел инструктаж и под звуки оркестра резервисты отправились в расположение части.

«Мы провожаем наших земляков с самыми добрыми пожеланиями, с верой в Победу и скорейшее возвращение домой. Дорогие наши защитники! Сегодня ваше мужество, сила и отвага нужны нашей Родине. Одна из главных задач — помочь бойцам, которые с февраля защищают мирных людей Донбасса, героически сдерживая натиск агрессора. Мы переживаем за каждого из вас, и будем ждать возвращения домой вместе с вашими родными и близкими. Бузулук гордится вами!», — сказал глава Бузулука.

Напомним, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация.