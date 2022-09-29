Москва, 29 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Обстановка, сложившаяся в Афганистане, несёт в себе угрозу для приграничных государств СНГ, заявил 29 сентября президент России Владимир Путин на встрече с представителями разведслужб и служб безопасности стран СНГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Он пояснил, что речь идёт об активности террористических и экстремистских группировок.

«Повышенного внимания требует ситуация на границах СНГ. Именно там формируются многие общие угрозы безопасности, которые, если своевременно их не купировать, могут негативно повлиять на положение в наших странах», — сказал Владимир Путин.

«Так, непростая обстановка — вы знаете это прекрасно, лучше, чем кто-либо другой, — сложилась в Афганистане. Там продолжают активно действовать террористические и экстремистские группировки. И подтверждение тому — произошедший 5 сентября кровавый теракт около российского посольства в Кабуле, унёсший жизни наших граждан.

Очевидно, что находящиеся на афганской территории международные террористы могут строить преступные планы и в отношении приграничных стран, включая государства СНГ. Например, пытаться вербовать сообщников и создавать новые ячейки или расконсервировать «спящие», поставлять боевикам оружие. На все подобные попытки нужно своевременно реагировать, в том числе активно используя потенциал Антитеррористического центра СНГ», — подчеркнул президент России.