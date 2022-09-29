Пенза, 29 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В Пензе 30 сентября торжественным мероприятием отметят воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Митинг-концерт в поддержку решений жителей Донбасса и территорий б. УССР состоится на Юбилейной площади в 13:30 (мск).

Напомним, референдумы на этих территориях прошли с 23 по 27 сентября. Большинство жителей приняли решении войти в состав России.

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