Челябинск, 29 сентября, 2022, 18:18 — ИА Регнум. В Челябинске полиция задержала 45-летнего жителя Златоуста, выманившего обманом деньги у 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

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По данным следователей, пострадали от него граждане в возрасте от 23 до 70 лет. Он нанимался выполнить ремонтные работы в квартирах и частных домах, но фактически не заканчивал их и скрывался с деньгами. На ремонт тратил лишь часть выданных ему средств.

При этом перед клиентами гражданин отчитывался фиктивными накладными. А выполнив часть работ на одном адресе, переходил на другой, прерывая общение с предыдущими заказчиками.

Также среди пострадавших были те, кто одалживал ему под проценты деньги. Долги при этом злоумышленник не возвращал. Общий размер причинённого от его деятельности ущерба составил порядка миллиона рублей. Подозреваемый арестован.