Чита, , 18:15 — REGNUM Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Сергейкин назначен заместителем председателя Правительства Забайкальского края по вопросам ЖКХ.

Алексей Сергейкин АНО «Россия — страна возможностей»

«В новой должности буду курировать широкий спектр вопросов, связанных со сферами ЖКХ, энергетики, связи, цифровизации региона. Один из основных фокусов — газификация столицы региона и создание условий для газификации всего края. Например, сейчас В Забайкалье реализуется проект по газификации СПГ индивидуальной жилой застройки Читы, что должно решить проблему загрязнённости воздуха в столице края. Также продолжим работать над реализацией национальных проектов», — прокомментировал свое назначение Алексей Сергейкин.

В 2008 году Алексей окончил Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева по специальности «История», а также проходил программу переподготовки управленческих кадров для нужд народного хозяйства РФ на базе Сибирского государственного университета науки и технологии имени академика М. Ф. Решетнева по направлению «Менеджмент». В 2020 году окончил флагманскую программу Высшей школы государственного управления РАНХиГС при Президенте РФ «Мастер государственного управления для руководителей» — Executive Master in Public Management (EMPM).

До назначения на текущую позицию Алексей Сергейкин работал в должности первого заместителя главы Железногорска Красноярского края, где в его ведении находились вопросы, связанные с теплоснабжением города, обеспечением подготовки к осенне-зимнему периоду, организацией ликвидации аварийных ситуаций.

Алексей Сергейкин стал участником конкурса «Лидеры России» во втором сезоне, успешно прошел испытания, отлично показал управленческие компетенции и стал победителем: «Мне было интересно проверить себя, свои границы возможного, свои умения и компетенции. Прошло уже три года с момента окончания конкурса, но я продолжаю общаться с теми, с кем познакомился на конкурсе».

За прошедшие сезоны конкурса «Лидеры России» назначение на высокие должности получили более 360 конкурсантов. Шестеро из них заняли позиции заместителей федеральных министров, трое участников стали главами российских регионов, еще четыре победителя были избраны депутатами Государственной думы, шестеро участников стали мэрами городов. В октябре 2021 года победитель конкурса Мария Львова-Белова была назначена Уполномоченным по правам ребёнка в России, а в июне 2022 года финалист конкурса Виталий Хоценко возглавил правительство Донецкой Народной Республики. Помимо этого, конкурсанты заняли должности заместителей губернаторов, региональных министров, главных врачей больниц, ректоров и проректоров вузов.