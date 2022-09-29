Рига, 29 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Рига» уменьшит интенсивность освещения в помещениях и на улице, а также отрегулирует температуру отопления в терминале и рабочих зонах для экономии энергии.

В аэропорту

Об этом сообщило латвийское агентство LETA со ссылкой на руководство аэропорта. Подчеркивается, что крупнейший аэропорт Прибалтики разработал комплекс энергосберегающих мер на отопительный сезон 2022–2023 годов.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня признал, что из-за специфики работы и высоких требований безопасности возможности снижения энергопотребления в аэропорту ограничены, однако удалось разработать ряд мер. Аэропорт просит всех отнестись к ним с пониманием.

Пассажирам и посетителям следует принять во внимание, что с октября 2022 года температура в терминале будет поддерживаться на уровне 19-20 градусов в рабочее время, в нерабочее время она будет снижаться еще ниже.

Уровень освещенности будет снижен везде, где это возможно: и в терминале, и в рабочих зонах, и на внешней территории.