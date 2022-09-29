Калуга, 29 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Общественный центр поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей открылся в Калуге 29 сентября. К работе центре приступили порядка 50 волонтёров, большинство из которых имеют опыт работы в условиях пандемии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской облсти В калужском общественном центре поддержки военнослужащих, мобилизованных граждан и членов их семей

Работа центра будет направлена на адресную помощь семьям военнослужащих и мобилизованных граждан, оказание им психологических и юридических консультаций, сбор гуманитарной помощи, помощь в решении вопросов социальной адаптации и получения государственной поддержки. С волонтёрами встретился губернатор Владислав Шапша, который сообщил, что поручил своему заместителю проверить условия, в которых в Ногинске на пункте сбора размещаются мобилизованные из региона. Калужская область и в дальнейшем будет поддерживать своих бойцов. По словам губернатора, в ближайшее время будет объявлен расчётный счет для сбора средств. В частности, заказан пошив разгрузочных жилетов и спальников для военнослужащих.

«У нас глубокие традиции помощи армии, всегда люди объединялись, чтобы поддержать своих солдат. Уверен, что общая работа в этом центре — своевременное и правильное решение, которое позволит объединить наши усилия», — отметил Владислав Шапша.

В калужском регионе действует телефон «горячей линии»: 8(4842) 200-165, обратиться на который могут как мобилизованные, так и граждане, желающие оказать им посильную помощь.