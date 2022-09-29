Амстердам, , 18:16 — REGNUM Руководство амстердамского аэропорта Схипхол, главного аэропорта Нидерландов, в ближайшие месяцы продолжит ограничивать количество пассажиров, поскольку аэропорт до сих пор борется с нехваткой сотрудников службы безопасности, сообщает 29 сентября Reuters.

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Один из самых загруженных аэропортов Европы предупредил, что ежедневное количество пассажиров будет сокращено почти на одну пятую как минимум до марта 2023 года.

Ранее аэропорт обратился к авиакомпаниям с просьбой отменить некоторые рейсы, а потом сократил ежедневное количество пассажиров на 18%

С апреля в Схипхоле постоянно происходили сбои в работе. Сотни рейсов были отменены, а длинные очереди стали обычным делом.

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Читайте развитие сюжета: Аэропорт Амстердама сократил ежедневное количество пассажиров на 18%