Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. После обращения в Общественную приемную партии семья Назаренко, которая на протяжении четырех последних лет была вынуждена ютиться в одной комнате коммунальной квартиры, обрела свой дом.

Пресс-служба Санкт-петербургского регионального отделения «Единой России» Жилье с готовой отделкой петербурженка получила на условиях социального найма, общий метраж квартиры составил 80,3 кв. м

Сегодня, 29 сентября, депутат городского парламента Елена Рахова побывала в многодетной петербургской семье. Поводом для визита послужило радостное событие: после обращения в Общественную приемную «Единой России» Юлия Назаренко, мама четверых детей, получила новую трехкомнатную квартиру в Пушкинском районе города.

Жилье с готовой отделкой в многоэтажном доме 34-летняя петербурженка получила на условиях социального найма. Общий метраж квартиры составил 80,3 квадратных метра. Детский сад, школа, продуктовые магазины, аптека, детская и поликлиника для взрослых ─ в шаговой доступности от нового адреса дружной семьи Назаренко.

«Поначалу мы не могли поверить, что это наша квартира. И только со временем привыкли. Обратиться за помощью в партию мне посоветовала подруга, потому что «Единая Россия» помогла её маме. Я так и сделала ─ и на мое письмо быстро откликнулись», ─ рассказала Юлия.

Пресс-служба Санкт-петербургского регионального отделения «Единой России» Юлия Назаренко, мама четверых детей, получила новую трехкомнатную квартиру в Пушкинском районе Петербурга

По словам женщины, с переходом её среднего сына, 9-летнего Артема, в новую школу не возникло никаких проблем. Мальчик быстро нашел там новых друзей и с увлечением занялся спортом.

«Новая школа нам понравилась. Там есть бассейн, и Артем с удовольствием плавает. Сам записался в футбольную секцию. А сейчас планируем отвести его в секцию рукопашного боя. Замечательно!», ─ поделилась радостью Юлия.

Нередко для жителей Петербурга жилищный вопрос — один из самых сложных, отметила Елена Рахова.

«В Общественную приемную «Единой России», лично ко мне, как к депутату, обращаются те, кто в силу разных причин не смог самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Такие обращения ─ это всегда крик души. Стараемся убеждать людей, что мы сможем помочь. И мы, депутаты, и партия стараемся сделать все, чтобы добиться результата, довести до конца каждое обращение наших избирателей!», ─ подчеркнула парламентарий.