«Единая Россия» помогла многодетной петербургской семье получить квартиру
Санкт-Петербург, 29 сентября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. После обращения в Общественную приемную партии семья Назаренко, которая на протяжении четырех последних лет была вынуждена ютиться в одной комнате коммунальной квартиры, обрела свой дом.
Сегодня, 29 сентября, депутат городского парламента Елена Рахова побывала в многодетной петербургской семье. Поводом для визита послужило радостное событие: после обращения в Общественную приемную «Единой России» Юлия Назаренко, мама четверых детей, получила новую трехкомнатную квартиру в Пушкинском районе города.
Жилье с готовой отделкой в многоэтажном доме 34-летняя петербурженка получила на условиях социального найма. Общий метраж квартиры составил 80,3 квадратных метра. Детский сад, школа, продуктовые магазины, аптека, детская и поликлиника для взрослых ─ в шаговой доступности от нового адреса дружной семьи Назаренко.
По словам женщины, с переходом её среднего сына, 9-летнего Артема, в новую школу не возникло никаких проблем. Мальчик быстро нашел там новых друзей и с увлечением занялся спортом.
Нередко для жителей Петербурга жилищный вопрос — один из самых сложных, отметила Елена Рахова.