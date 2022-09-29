Архангельск, 29 сентября, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Архангельская область успешно справилась с первым этапом мобилизации граждан в ВС РФ. Об этом в ходе визита в Архангельск заявил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Хотел бы поблагодарить и сказать, что с поставленной задачей военный комиссариат региона справился. В рамках первого этапа мобилизационное задание выполнено досрочно. Мне, как командующему Северным флотом и непосредственно отвечающему за эту задачу, приятно констатировать этот факт, и есть основания доложить руководству Министерства обороны России о том, что Архангельская область с задачами первого этапа мобилизации справилась», — цитирует Моисеева пресс-служба регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, военный комиссариат Архангельской области не раскрывает число подлежащих частичной мобилизации граждан. Известно, что призваны будут не более 2% от резервистов, находящихся в запасе.